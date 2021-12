Los movimientos Time’s Up y Me Too, cimbraron a Hollywood en 2016. Poderosos personajes de la industria del entretenimiento fueron señalados de abuso y acoso sexual. Mujeres de diversos ámbitos rompieron su silencio de años y por primera vez se atrevieron a hablar de los abusos de que fueron víctimas por parte de figuras súper famosas y poderosas. El actor James Franco se desnuda y aceptó haber abusado sexualmente de sus alumnas.

Las figuras fueron exiliadas

Nadie podría haber anticipado la caída de gigantes como Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Bill Cosby, entre otros. Las figuras fueron exiliadas de Hollywood y en el caso de Weinstein y Cosby, encarcelados por delitos sexuales.

James Franco es una de las figuras que no se salvó de ser acusado de acoso y abuso sexual, pese a que se mostró como un aliado del movimiento feminista al portar un pin de Time’s Up en los Globos de Oro del 2018. Alumnas de su escuela Studio 4 lo acusaron de aprovecharse sexualmente de ellas y de ofrecerles fama a cambio de sexo, además de grabarlas sin su consentimiento durante los ensayos.

El actor optó por guardar silencio durante estos cuatro años, seguramente esperando a que bajara la marea de acusaciones.

Sin embargo, en entrevista para el podcast de Jess Cagle admitió por primera vez haberse aprovechado de sus alumnas “porque en ese momento pensaba que estaba bien”. James Franco llegó a un acuerdo extrajudicial con sus víctimas y tendrá que pagar más de dos millones de dólares en reparación de daños. Además, el actor admitió que sufre una adicción al sexo derivada de su alcoholismo.

“En 2018 hubo algunas acusaciones contra mí y un artículo que hablaba de eso. En ese momento solo pensé: voy a guardar silencio y hacer una pausa. No parecía el momento ideal para decir nada. Mucha gente estaba molesta conmigo y necesitaba escuchar.Estuve en rehabilitación por abuso de sustancias y en general tenía muchos problemas con las adicciones”.