En el 2020 el Perú atravesó por cambios drásticos entre ellos el juramento al Parlamento que reemplazó al Congreso disuelto por el expresidente Martín Vizcarra, es ese entonces se confiaba en que se encontraría consenso entre Ejecutivo y Legislativo, sin embargo, esto no fue así.

Otra noticia con impacto a nivel mundial fue la llegada del nuevo coronavirus. Los hospitales no tenían capacidad para recibir a tantos pacientes, muchas personas murieron sin recibir atención adecuada, la economía cayó drásticamente y se produjeron miles de despidos.

En medio de la crisis sanitaria, el Congreso y el Ejecutivo continuaron con los choques que terminaron con la vacancia a Martín Vizcarra. Asumió el cargo Manuel Merino, expresidente del Parlamento, quien terminó renunciando en medio de una gran convulsión social. A diciembre del 2020 el Perú ya tuvo 3 presidentes, ya que en noviembre Francisco Sagasti asumió el máximo cargo de la Nación.

Los tres presidentes del 2020

En principio, el expresidente Martín Vizcarra mantuvo un discurso totalmente alejado del Parlamento, “El apoyo permanente del pueblo es el respaldo más importante”, dijo el exmandatario en una de sus actividades. Sin embargo, este respaldo fue ignorado por el Congreso.

La politóloga Iris Jave asegura que poco a poco a nivel político Martín Vizcarra se fue desgastando, y esto tuvo que ver también con el hecho de que no tuviera bancada ni partido político detrás en un Congreso que fue construyendo su propia agenda.

“Él había soportado políticamente en el Ejecutivo y buscó de alguna manera también el apoyo de los gobernadores regionales en un país que todavía sigue siendo muy centralista. Sin embargo, su actuación con el Parlamento lo debilitó con la agenda liderada por Manuel Merino, por el congresista Vega de Unión por el Perú, por Alianza Para el Progreso o por las otras bancadas, ninguna tiene mayoría absoluta, pero se fueron haciendo alianzas y eso también atacó directamente al Ejecutivo hasta que lograron su vacancia”, señaló Jave.

Tras jurar como presidente transitorio de la República, Francisco Sagasti dijo que durante el último quinquenio la política fue muy destructiva.

“Debemos remediar esto con urgencia, dejando de lados rencores y resentimientos, aceptando que es indispensable trabajar juntos”, señaló el actual mandatario.

El presidente Sagasti tuvo un discurso que fue bastante elocuente y emotivo como lo estaba esperando la población tras las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryam Pintado en la Marcha Nacional, señala Iris Jave. Pero además, en los primeros días de su gobierno dio un claro mensaje traducido en cambios en la Policía.

“Creo que el presidente Sagasti tiene las cualidades para poder generar acuerdos y conducir al país de manera estable, por lo menos, en paz hasta llegar a las elecciones del próximo año”, dijo Jave.

Investigaciones a Martín Vizcarra

El primer caso ocasionó la detención preliminar del llamado “círculo moqueguano”, integrado por los empleados más cercanos del exmandatario, por el caso Richard Swing. El otro caso lleva más tiempo de investigación, e involucró a Vizcarra en acusaciones de presunta corrupción cuando fue gobernador de Moquegua. Aspirantes a colaboradores eficaces lo acusaron de presuntamente haber recibido coimas de empresas constructoras para la buena pro de obras.

Los fiscales del equipo Lava Jato intentaron interrogar a Martín Vizcarra, pero él no los aceptó en Palacio de gobierno por una controversia entre fiscalías.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio cuestiona el comportamiento de Vizcarra al no colaborar con los fiscales del Equipo Lava Jato para dar su declaración en una investigación que ya había sido iniciada.

“Es un comportamiento objeto de una serie de cuestionamientos, tan cierto que es motivo de una investigación en el Ministerio Público”.

LUCHA CONTRA LA COVID-19

Los sistemas de salud se vieron afectados no solo en Perú sino alrededor del mundo tras la pandemia del nuevo coronavirus. En nuestro país los hospitales de todas las regiones del sistema público de salud colapsaron. El Perú fue noticia en el mundo por el exceso de muertes durante la pandemia.

Fue el 5 de marzo del 2020 el día que se confirmó el primer caso importado de COVID-19 en el Perú. El portador fue un hombre de 25 años con infección respiratoria aguda leve con antecedentes de viaje a Europa en los 14 días previos. El lunes 16 de marzo se inició la cuarentena en el Perú, decretada por el presidente Vizcarra. Esto significó el cierre de fronteras, transportes y de la mayoría de negocios. Una de las primeras regiones en ser afectada fue Iquitos, donde fue necesario llevar sistemas de oxígeno y contratar más médicos.

Marco Almerí, experto en salud pública señala que el expresidente Vizcarra tuvo tiempo para preparar a las grandes unidades hospitalarias y que estas no colapsaran.

“Martín Vizcarra no supo gestionar, nos enfrentó con los pacientes. Hemos tenido 25 años de crecimiento económico, pero no de desarrollo, no fue una gestión adecuada, se subestimó la pandemia. El nuevo coronavirus desnudó las brechas que teníamos en infraestructura, en equipamiento hospitalario. Me parece que el presidente Francisco Sagasti debe hacer un estudio de prevalencia serio”, dijo Almerí.

En la actualidad aún no se sabe realmente cuándo llegarán las vacunas ni cuántas de estas recibiremos. Esto en medio de un fuego cruzado de culpas entre Vizcarra y algunos congresistas.

