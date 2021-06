Ha transcurrido un cuarto de siglo desde que la princesa de Gales dejó de iluminarnos con su presencia y, aunque solo brilló 36 años, estos fueron tan intensos que su aura aún permanece increíblemente viva. 60 años cumpliera Diana Princesa de pueblos, Reina de Corazones

Desde el dulce sueño de verano de su nacimiento, el 1 de julio de 1961, en Sandringham, hasta la pesadilla de su trágica muerte, el 31 de agosto de 1997, bajo el Puente del Alma en París, la historia de Diana contiene más amor, alegría, tristeza, sueños y dramas que la de mucha gente con una vida doblemente larga.

Su labor filantrópica la llevó hasta los lugares mas recónditos del mundo

Diana no inventó la idea de que los miembros de la realeza visitaran a los pobres, desamparados u oprimidos. La misma reina Isabel II visitó una colonia de leprosos en Nigeria en 1956.

La vio el mundo caminar por los campos minados de Bosnia. La Cruz Roja siempre contaba con Diana como madrina. Muchos hospitales recorrió la Reina de Corazones para ayudar a los necesitados.

Diana era una verdadera abrazadora en la familia real”, dijo Sally Bedell Smith, autora de “Diana in Search of Herself”. “Era mucho más visible en el plano táctil en la forma en la que interactuaba con la gente. Eso no es algo que le haga sentir cómoda a la reina y todavía no lo es”.

Sobre todo Diana sabía que esas interacciones podían llamar la atención a las causas que apoyaba, pues era seguida a todas partes por fotógrafos y cámaras de televisión.

Diez años antes de que abrazara a las víctimas de minas terrestres en Angola, le dio la mano a un joven paciente con sida en Londres durante los primeros días de la epidemia, mostrando a la gente que la enfermedad no podía ser transmitida por un abrazo.

Guillermo y Enrique se reúnen para develar estatua de Diana

Pese al distanciamientos de William y Enrique, por defender sus puntos de vista con respecto, Guillermo defiende la monarquía y Enrique defiende a su esposa, esto no impedirá que los hermanos honren a su madre develando juntos la estatua.