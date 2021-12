70 equipos confirman participación en el Mundialito 2022

A pocos días de cerrarse las inscripciones, 70 equipos confirmaron su participación en el campeonato de menores más importante del departamento: el Mundialito 2022, evento que concentrará a los barrios, academias y escuelas de fútbol.

Informaron que en cada categoría participarán 20 equipos. Ya se coparon los cupos en las categorías Sub 10, Sub 12. Desde la municipalidad de Huánuco comunican que solo quedan diez vacantes, ocho para las Sub 6 y dos en la Sub 8.

El tradicional campeonato que fundó el reconocido Dr. Mardonio Apac Palomino iniciará el ocho de enero y se jugará en los campos sintéticos del Parque Amarilis, centro deportivo El Coloso y en el centro deportivo Johnny Bello.

Recalcan que las inscripciones son gratuitas y se realizarán en la Subgerencia de Desarrollo, Educación, Cultura y Deportes, hasta el 29 de diciembre.

Hasta el momento se inscribieron equipos de Las Moras, Cercado de Huánuco, Amarilis, Pillco Marca. Los organizadores precisan que los equipos representarán a un país de su libre elección.

Antes de la inauguración se realizará un pasacalle por las principales calles de la ciudad para después realizarse el partido inaugural que será en el Parque Amarilis.