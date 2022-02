A 6 días de cerrar etapa de pases libres

A pesar de haber confirmado su participación en el campeonato, en la Liga de Huánuco ningún club ha inscrito jugadores hasta la fecha. Faltan seis días para el cierre del periodo de pases libres, que vence el próximo martes 15 y nadie ha aprovechado la oportunidad para llevar a sus filas a una gran cantidad de jugadores que se encuentran en condición de libres y estos tendrán que quedarse en el club en el que militaron hasta marzo de 2020.

Según informó el presidente de la Liga, Yonel Solano, ya no habrá ampliación de esta etapa porque antes el plazo era hasta el 31 de enero y luego se ampliaba hasta la quincena de febrero; ahora el calendario está ajustado estrictamente y de la FPF no ha llegado ninguna indicación al respecto. Señaló que la situación de los clubes es difícil, recién se están reactivando y sus dirigentes no disponen de fondos para costear las altas tarifas por este concepto.

Después del 15 de febrero, las inscripciones serán con carta pase y transferencias, lo cual es más costoso, por lo que los clubes tendrán que gastar más para reforzarse.

Solano señaló que clubes solventes como el Grau, Jorge Chávez, Unheval, Bielo, Curasi y otros, están esperando los últimos días para inscribir jugadores.

Para ultimar los detalles del campeonato 2022, este viernes habrá reunión de delegados para definir el sistema del campeonato, estadio y otros temas.