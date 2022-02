Acuña: “La gente me dice ¿cuándo sacan a este presidente?, es el sentir de la población”

César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP), afirmó que las diferentes bancadas en el Congreso deben actuar con cautela y responsabilidad tras manifestar que lo que escucha desde la ciudadanía son voces pidiendo la salida del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Viajo mucho y la gente me dice ‘cuándo sacan a este presidente’. Es el sentir de la población, no es el sentir de APP. Las bancadas tienen que actuar con mucha responsabilidad, con mucha paciencia, mucho análisis y mucho cuidado porque no está en juego el presidente o el Gobierno, están en juego millones de peruanos”, manifestó.

El excandidato presidencial comentó esto luego de señalar que sería una irresponsabilidad por parte de la bancada de su partido político el que se otorgue por tercera vez un voto de confianza a un Gabinete que volvería a decepcionarlos.

“Si hacemos la evaluación de las dos veces que dimos le voto de confianza, no han hecho nada. Ha decepcionado. Vamos a analizar con la bancada, creo que no podemos avalar a un Gabinete que no va a sacar adelante al país, no podemos avalar un Gabinete que nov a a ayudar al presidente a gobernar, que no tiene visión de país”, dijo.

Cesar Acuña explicó que hace cuatro meses no se comunica con el jefe de Estado y que, en ese sentido, esperaba que Castillo designara a un gabinete “con más experiencia”. Sin embargo, su crítica más fuerte fue el cambio en el sector Salud, donde se reemplazó a Hernando Cevallos por el militante de Perú Libre Hernán Condori.

“Su gran error fue sacar al ministro de Salud solo por complacer a Perú Libre, a Vladimir Cerrón. Eso no es responsable. Lo condicionan y no le interesa la vida de los peruanos”, acotó.