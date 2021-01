Adulto mayor murió mientras esperaba en cola cobrar su pensión

Un anciano de 85 años que esperaba junto a su nieta en la cola para cobrar su bono de Pensión 65 en la sede principal del Banco de la Nación en Huancayo perdió la vida de manera repentina.

El infortunado hombre responde al nombre de Ernesto Zambrano, quien se desmayó en los exteriores de la entidad bancaria, siendo auxiliado por la Policía Nacional, luego fue llevado al Hospital, sin embargo, los médicos solo confirmaron su fallecimiento.

Saleski Roque, nieta de la víctima, contó que acompañó a su abuelo para cobrar su pensión, en ese sentido también contó que varias veces pidió realizar este trámite personalmente, pero afirma que le indicaron que tenía que acudir el titular o emitir una carta poder.

“Yo varias veces he ido con su DNI me dicen que no, que el mismo tiene que venir y les digo qué está mal, cómo va a venir. Me decían que el mismo tiene que venir y si no en ese caso que traiga una carta poder”, manifestó.