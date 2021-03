Aglomeración en la Reniec Huánuco

Tras levantarse la cuarentena, largas filas se observaron la mañana de este martes en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en el jirón 28 de julio, en el Centro Huánuco.

Decenas de personas llegaron a la oficina del Reniec para realizar los trámites que quedaron pendientes por la cuarentena. Sin embargo, muchos señalaron que no eran atendidos por no tener una cita.

En este sentido, Liliana Alarcón, jefa de la Reniec Huánuco, exhortó a la población a no acudir a la sede, indicando que a través de su página web se puede realizar muchos trámites.

“Se le invoca a la población que no vayan hacer cola si no han obtenido una cita, porque no van a ser atendido”, manifestó.