Agricultores protestan ante el Gorehco y amenazan con paro indefinido

En horas de la mañana de este martes, un grupo de agricultores de la provincia de Pachitea protestaron en el frontis del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco), para exigir que se cumplan con las promesas que se acordaron durante las reuniones sostenidas en el último paro agrario.

Claudio Beraún Rojas, presidente del Frente Único de Defensa de la Región Huánuco, indicó que, hasta la fecha, no hay respuesta, ni compromiso por parte de las autoridades.

“Parece que todo ha quedado en un ofrecimiento de palabra. No cumple el gobierno regional y, por lo tanto, hemos venido a reclamar. Sería bueno que salga el profesor, pero toda la vida no da la cara. Hace 6 meses que no se nos da solución. Si las cosas siguen así vamos a ir a un paro indefinido”, expresó.

Por su parte, Roger Simón Duran, vicepresidente de la Federación Agropecuaria de la Provincia de Pachitea, señaló que no existen excusas, ya que el padrón está, al igual que se entregó toda la información solicitada.

“Estamos solicitando, al gobernador regional, reunirse con los agricultores y sólo quieren que entren 10, no es posible. Sobre la compra de insumos, hasta el momento no hay un expediente aprobado. Hoy queremos hablar con el gobernador y que nos diga en cuántos días de plazo lo va a hacer. Somos 3200 agricultores que estamos en el padrón y con los que no se ha cumplido, hasta ahora, con la elaboración del expediente”, añadió.

En este sentido, Juan Alvarado, gobernador regional de Huánuco, salió al paso y manifestó que habría intereses dirigenciales y personales que buscarían afectar su gestión. “Es un tema vinculado con la coyuntura electoral”, señaló.

Finalmente, Roy Cruz, director Regional de Agricultura, detalló que hay dirigentes que no tienen que ver nada con el tema y que hay una propuesta lista para ofrecer a los agricultores.

“Lo que pasa es que hay señores, como el señor Miranda, que no es agricultor. Nosotros estamos en constantes reuniones con agricultores, como son el señor Luis Malpartidas y el señor Hildebrando”, puntualizó.

