El escándalo de Renovación Popular por presentar candidatos que no habían nacido ni residen en sus regiones de representación, puso en evidencia un mal nacional.

Presentar candidatos a diversas regiones pese a que no habían nacido ni residen en dichos lugares, puso en evidencia un problema de representación más grande. Por ejemplo, Lucinda Soto, originaria de Huánuco, postula por dicha región. Sin embargo, sus dos hijas: Yuli y Yedi Mendieta Soto, con vivienda en Lima, buscan representar Huánuco y Huancavelica respectivamente. Eso no es todo, Ketty Chinchay, familiar de Yedi Mendieta, es prima de Joanna Chinchay y Diane Samame Chinchay, que aspiran a representar a Amazonas y Ancash. Una familia completa postulando por el partido de Rafael López Aliaga.

Tras esto, se descubrió que el partido de ‘Porky’ no es el único que presenta aspirantes al Legislativo que no residen en la región. En Huánuco, encontramos un total de seis candidatos al Congreso de cinco partidos haciendo lo mismo: Podemos Perú, Partido Popular Cristiano (PPC), Fuerza Popular, Frepap y Democracia Directa. Si bien no está prohibido que las personas postulen por una región donde no viven, es importante que éstas conozcan muy bien la situación de estos lugares, ya que los van a representar en el Congreso de la República.

En Podemos Perú, partido de los Luna y del candidato Daniel Urresti, se encontró al candidato número 3 de la plancha congresal, Miguel Gutierrez Ortiz. Originario de Lima y actual residente del distrito de Villa María del Triunfo, Gutierrez Ortiz estudió en ISP Merino Merino en Celendín, Cajamarca. Cursó estudios en la Universidad Privada del Norte, sin embargo, esta casa de estudios no cuenta con una sede en Huánuco. La única experiencia laboral presentada en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones, fue en la Boart Longear, de Arequipa. Dentro de su partido político, trabajó como secretario distrital de organización en el distrito donde reside: Villa María del Triunfo.

Fuerza popular

Por otro lado, en la lista de congresistas del partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, se encuentra Rosa Primitiva Guerra Peña de Naranjo con el número 2. Ella nació en la provincia de Talara, Piura y, según su ficha del JNE, sigue residiendo en dicho lugar. Cursó estudios de educación en la Escuela Normal Superior de Mujeres Frontera que, según su página poco elaborada en Facebook, se encontraría en la ciudad de Sullana, Piura. Pero, lo más escandaloso de esta candidata de Huánuco, es que ella postuló al congreso en el 2020 por Talara y lo hizo con el mismo partido.

En el Frepap, el candidato Oscar Raúl Meza Ccolla postula con el número uno. Al igual que los candidatos mencionados en esta nota, él no nació en Huánuco, ni reside aquí. Según su hoja de vida, Meza Ccolla es originario de Huancavelica y su residencia se encuentra en Loreto.

Asimismo, en el partido Democracia Directa existe la misma situación: Romel Carrillo Saez es originario de Ayacucho y, según la información presentada al JNE, su lugar de domicilio es en Huamanga.

Por último, Alicia Allison Gutiérrez Charun y Carmen Cecilia Portella Morote, son candidatas al Legislativo por el Partido Popular Cristiano, con los números dos y cuatro, respectivamente. La primera nació y reside en Lima. Estudió gastronomía en el instituto Cenfotur, cuyas sedes se encuentran en Lima, Cusco y Chiclayo, según su página web.

Y Portella Morote, al igual que Gutiérrez Charun, nació y vive en la ciudad de Lima. Estudió en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, cuya casa de estudios no tiene una filial en Huánuco. Al interior de su partido, ella se desempeña actualmente como secretaria de formación y capacitación en el distrito limeño donde reside según su hoja de vida: La Molina. Inforegión.

