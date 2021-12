Alberto Rodríguez descartó la posibilidad de retirarse

El defensa peruano se mostró incómodo ante los comentarios que indican su retiro del balompié a nivel profesional. En la pasada temporada defendió los colores de Alianza Atlético.

“Yo no sé de dónde sacan, cómo hacen para sacar tanta cosa, que ya me quiero retirar o me quieren retirar, no lo sé”, indicó el defensa peruano.

“Si yo no lo he dicho, obviamente que yo no me voy a retirar, entonces, todavía quiero seguir jugando”, sentenció el “Mudo”.

De esta manera, el jugador de 37 años borró cualquier indicio relacionado a su permanencia en el fútbol peruano, sin embargo, aún no tiene confirmado el equipo en el que jugará en la siguiente temporada.