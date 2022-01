Alcides Mallqui Naupay asume como titular de la DRE Huánuco

Alcides Mallqui Naupay será designado como el nuevo director de la Dirección Regional de Educación (DRE) Huánuco, cargo que ocupará en reemplazo del saliente y ahora ministro de Educación, Rosendo Serna Román.

El docente cuenta con más de 35 años de servicio en el sector educativo y desde hace 25 años se desempeña como director de la Institución Educativa San Pedro.

Al respecto, señaló que una de sus principales acciones estará enfocada en garantizar un reinicio de año escolar exitoso en la región.

“Todavía no me entregan la resolución, pero hay muchas cosas por hacer. En primer lugar hay que hacer un plan para el retorno de las clases escolares tanto en la zona rural, como en la zona urbana. En la zona rural no tenemos problemas porque ya el 80% viene trabajando bien y el año pasado han trabajado en la semipresencialidad, el problema es en la zona urbana, donde sí se requiere estar más alerta con todos los protocolos de bioseguridad, ya que tenemos una gran cantidad de estudiantes por plantel” indicó.

Sobre el proceso de su designación, Mallqui aseguró que se presentaron varios docentes y se realizaron diversas evaluaciones por parte del gerente de desarrollo social, la gerente general y el gobernador regional.

“Varios docentes han sido llamados para el puesto y evaluaron a varias personas, luego se hizo la terna, no ha sido así no más, siempre se requieren de ciertos requisitos de ley. A pesar de que son cargos de confianza, hay un perfil que se tiene que cumplir”, enfatizó.

DATO. Mallqui Naupay también se desempeñó como especialista de la Dirección Regional de Educación, trabajó como director de la UGEL de Marañón, culminó sus estudios en administración de empresas y ha realizado postgrados en gestión escolar con liderazgo pedagógico.