Alianza Lima alista el regreso de Aldair Fuentes

Alianza Lima tiene una deuda pendiente con sus fanáticos desde hace muchos años: superar la fase de grupo de la Copa Libertadores. El equipo íntimo no logra avanzar la primera etapa del torneo continental desde el 2010. Este año, será ese el gran reto junto con conseguir el bicampeonato en la Liga 1. Carlos Bustos es consciente de ello y ya empezó a tomar cartas en el asunto.

Pensando en ambas competiciones, el técnico argentino dio el visto bueno para la llegada de importantes refuerzos esta temporada. Christian Ramos, Pablo Lavandeira, Jonathan Medina, Darlin Leiton, Piero Vivanco y Franco Zanelatto (estos dos últimos cedidos a Sport Boys y Alianza Atlético respectivamente), aterrizaron en La Victoria este 2022 y todo hacía indicar que la pizarra del DT se completaría; sin embargo, esto no será así.

La directiva se encuentra atenta para poder concretar estos fichajes en zonas del campo en las que Bustos cree que aún no tienen las suficientes armas para enfrentar los retos de este año. El primero de ellos es Aldair Fuentes. Fuenlabrada ya le informó al jugador que no contarán con él para la segunda mitad de la temporada; por lo tanto, no tendría complicaciones en ‘pegar la vuelta’ a La Victoria. Llegaría en el puesto de volante de recuperación.