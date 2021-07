La participación de la exreina, en el reality de cocina MasterChef ha despertado mucha polémica. Alicia Machado introducirá acciones legales contra la cantante colombiana Marbelle, luego de que asegurara que fue víctima de xenofobia.

Manifiesta Machado, que esto sucedió por parte de algunos participantes e incluso de la presentadora Claudia Bahamón. No obstante, no se han conocido pruebas de ello. Por el contrario, en los mismo capítulos varios de sus compañeros señalaron, que era alguien muy difícil de tratar.

A su salida del reality, Machado realizó varias críticas en sus redes sociales. Las mismas, iban dirigidas a algunos participantes y, aunque no mencionó sus nombres, muchos seguidores sabían a quiénes iban dirigidas.

“Vamos a salir adelante, quiero que sepan que son unas cuatro moscas que a veces dañan un delicioso plato. Muchas de las cosas que se hicieron en mi contra, yo no me di cuenta. Porque estaba bastante concentrada en lo mío, ya estoy acostumbrada a ese tipo de cosas”.

“A lo que sí no estaba acostumbrada era a la xenofobia”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram. Refiriéndose de manera indirecta, a algunas de sus compañeras de set, como Carla Giraldo y Marbelle.

Estas mismas declaraciones y otras más que realizó despertaron la intriga del público. También la sinceridad de los participantes del reality, que le salieron al paso, puntualmente Marbelle.

Marbelle a través de su cuenta de Twitter

“Debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que ‘son narcos’, ‘son gente muy bien’”, declaró la Marbelle, en su cuenta Twitter.

Y ante la reacción de los usuarios, que aseguran que cada vez el programa tiene más picante, la cantante señaló: “Síganme para más tips… porque seguiré hablando”.

Las palabras de Marbelle provocaron un escándalo internacional, al punto que el programa de entretenimiento El gordo y la flaca decidió hablar con la exreina y aclarar el tema.

“Llamamos a Alicia Machado y a sus representantes, porque estas son unas afirmaciones muy fuertes. Su representante nos dijo que no podían dar un comentario al respecto porque las afirmaciones ya estaban en manos de su abogado”, aseguró el medio.

Todos los comentarios de Machado estarían basados en la forma en la que algunos de los concursantes se refirieron a ella, en el set y en las entrevistas en solitario que les hacen para ir describiendo el transcurso del episodio. Además, en uno de los primeros capítulos, la exreina tuvo que esperar a ser la última para llegar a uno de los equipos de competencia, situación que fue incómoda para ella.

“Otra vez me eligieron de última, no sé qué pasa, pero volví a ser la última”, afirmó. No obstante, esta no es la primera vez que la venezolana Alicia Machado, se ha sentido rechazada, ya que, en el mismo capítulo, su principal aporte al grupo fue desechado a última hora.

Otra personalidad que se ha perfilado como una de las más polémicas es la actriz Carla Giraldo, pues protagonizó recientemente una fuerte discusión con algunos de sus compañeros, a quienes tildó de “tramposos”.

Si bien gran parte de los momentos que se comparten en el programa son de risas y buenas amistades, también se vieron esos instantes incómodos, especialmente cuando se relacionaban con la exreina.