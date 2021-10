Alumnos de la Unheval vuelven a protestar contra sus autoridades

Con un recorrido por distintas calles de la ciudad y con punto de llegada al Hospital Regional Hermilio Valdizán, los alumnos de Medicina Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) Huánuco, exigieron la renuncia de las autoridades del Consejo de Facultad por no adecuar sus clases, tras la crisis de la pandemia de la COVID-19.

“El principal problema es que las autoridades no nos están dando soluciones para poder terminar el año académico. El año pasado lo perdimos porque no querían abrir los cursos”, dijo un estudiante que participó en la protesta.

Además, reclamó que la Unheval es la única facultad que no ha tenido internado este año: “No nos quieren aceptar la nota práctica, no quieren abrir el segundo semestre, no hay egresados y, sin embargo, siguen apresurando plazas para la facultad de medicina”, señaló.

Entre las demandas que exigen los alumnos está la renuncia del director de la E.P. de Medicina Humana, Dr. Erwin Bauer Ormaechea, del director del Departamento Académico, Dr. Yowl Tucto Barrios y del decano de Medicina Humana, Dr. Bernardo Damaso Mata.

Durante la protesta, padres de familia también asistieron y manifestaron estar cansados de que les mientan a sus hijos, por lo que pidieron a las autoridades cumplir con la educación de los estudiantes.

“Que cumplan el nivel académico, que cumplan en abrir el ciclo de los estudiantes. No es justo que hayan hecho actas y a la fecha no cumplen. Está en riesgo la salud de nuestra región porque Huánuco necesita más médicos”, sostuvo uno de los padres.

A la vez que remarcó que las autoridades de la facultad se burlan de los estudiantes, “las autoridades dicen una fecha en exámenes y lo postergan, no sabemos qué pasa con ellos”, expresó.

Asimismo, los estudiantes señalaron que el Consejo de Facultad es obstruccionista. “Todo se puede resolver a partir del consejo, pero ellos no quieren, quieren esperar que termine la pandemia, eso no es posible. Lo que queremos es que renuncien”, manifestó otra estudiante.

DATO. Esta es la octava protesta que realizan los alumnos de esta facultad y hasta el momento no les han dado respuesta. Señalan que lo que ocurre es problema de todas las autoridades.