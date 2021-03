El vicegobernador Erasmo Fernández Sixto, afirmó que el gobernador Juan Alvarado Cornelio designa a sus funcionarios de confianza de manera “improvisada y acomodados por intereses”. “No tiene técnicos para gestionar el Gobierno Regional”, apuntó.

La segunda autoridad política del departamento, criticó a Alvarado porque no tiene “voluntad para corregir los errores” de su gestión. “Si no sabe nada, sus gerentes y asesores pagados con el Fondo de Apoyo Gerencial deben orientarlo. Juan Alvarado no escucha a nadie”, fustigó Fernández. Asimismo, cuestionó el trabajo del Consejo Regional y a su opinión, ese estamento del Gobierno Regional realiza un inadecuado trabajo de fiscalización desde el primer año de gestión. “Al Consejo Regional no le hacen caso. Ninguna de sus ordenanzas y acuerdos ha sido implementado”, puntualizó.