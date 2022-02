Amarilis aún no define su campeonato

El presidente Pablo Leandro Campos informó a Ahora Deportes que aún no tiene definido nada con relación al campeonato del presente año; afirmó que lo único claro es que 10 clubes han confirmado su participación, entre estos Juventud Colo Colo y Esteban Pavletich, que inicialmente no habían sido considerados porque sus representantes no se hicieron presentes en las reuniones.

De otro lado, dos clubes nuevos han solicitado su incorporación y están alistando su documentación, para que los delegados los aprueben o no. Con estos, se elevarían a 12 el número de afiliados.

Los 10 clubes reconocidos oficialmente son: Defensor Amarilis, Sport Zona, Universitario de Páucar, Sport Luceiro, Los Portales, La Esperanza, Volga FC, Colo Colo, Esteban Pavletich e Independiente San Luis.

Leandro dijo que la Liga está preocupada en solucionar el problema de los clubes con relación a los carnés de cancha, ya que la Liga Departamental lo único que les ha aceptado es bajar el costo a cinco soles. Los clubes deben actualizar la inscripción de sus jugadores, para eso deben llevar la copia del DNI de cada uno y con eso el Ministerio de Salud verificará si el jugador ha recibido dos dosis de la vacuna, solo así les otorgarán el carné; de lo contrario no podrán jugar.

Leandro dijo que espera solucionar estos inconvenientes hasta el 24, porque ese día habrá asamblea de clubes para establecer los acuerdos complementarios, elaborar el fixture, afiliar a los nuevos clubes y para aprobar los acuerdos complementarios.