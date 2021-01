Américo Quispe: “Este Consejo Regional me provoca vómito”

Américo Quispe Cárdenas, consejero por la provincia de Huánuco, aseveró que el Consejo Regional no hizo nada durante el 2020, y que este año ocurrirá lo mismo. Según él, el nuevo consejero delegado, Valentín Salazar Huerta, fue impuesto por Juan Alvarado Cornelio, gobernador de Huánuco. “Este consejo me da vómito, porque buscan sus intereses personales y no del pueblo”, espetó.

Auguró que la gestión de Salazar Huerta será otro año de inoperancia y los consejeros seguirán llevándose 4000 soles de dieta sin hacer nada. “Nos deben revocar a todos. Porque es injusto y da vergüenza que se actúe de espaldas al pueblo. Esta semana elegirán las comisiones y a quienes reclamamos nos enviarán a comisiones que no tienen mucho trabajo”, detalló.

Lamentó que los consejeros que siempre hicieron oposición a la gestión de Alvarado, votaron a favor de Salazar. Y que según sus criterios, el nuevo consejero delegado estará manejado por Ibán Albornoz Ortega, consejero saliente. “A ellos no les interesa el pueblo, les interesa su beneficio personal”, fustigó el representante por Huánuco.

Aseveró que el Consejo Regional seguirá inoperante y se pasará todo el año realizando exhortaciones y recomendaciones al gobernador sin que se cumplan los acuerdos del Consejo. “Que los consejeros se ganen los 4000 soles fiscalizando y legislando a favor del pueblo, no sin hacer nada”, precisó.

