Anciana denuncia que suboficial PNP no le paga préstamo

Doris Doila Campos Sebastián denunció públicamente que el suboficial de la PNP Danilo Meza Jauregui, no le paga un préstamo de 12 mil soles desde hace casi dos años, pese haberse comprometido en liquidar la deuda en solo tres meses.

“Yo le presté mis ahorros porque me dijo que me pagaría en solo tres meses con todos los intereses, con la esperanza de hacer crecer mi dinero; sin embargo, ya van a ser dos años y no ha cumplido con su compromiso.

Campos Sebastián explicó que al cumplirse los tres meses empezó a cobrar. El agente le prometió pagar el fin de mes, y ante la insistencia, le habría bloqueado el teléfono por lo que tuvo que vigilar al policía y hacer seguimiento en su centro de trabajo para encontrarlo.

En diciembre del 2020, nuevamente acordaron notarialmente para la devolución del dinero, en un pago fraccionado de 600 soles mensuales hasta el año 2023. Sin embargo, nuevamente incumplió el compromiso.

“Ya pasaron cinco meses del acuerdo notarial y no me ha pagado” dijo Doris. La deuda, con todos los intereses, ascendería a 17 mil soles, de los cuales solo le depositó 500 soles en el mes de diciembre 2020, según denunció la mujer.

La anciana ante la impotencia, conversó con oficiales de la V Región Policial de Huánuco, frente a ellos, el agente también se comprometió en pagar la deuda, pero tampoco ha cumplido hasta la fecha.

Cansada de esta situación, hizo pública la denuncia. “Yo necesito para mi tratamiento médico. Sufro de artritis y artrosis y por falta de dinero no me estoy tratando y el mal pasó a un estado crónico”, manifestó la anciana.