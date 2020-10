Andrés Mendoza: “Carrillo es mi heredero en la Selección Peruana”

El ‘Condor’ sorprendió a más de uno al mencionar a André Carrillo

En una de las preguntas realizadas a Andrés Mendoza en entrevista para Caretas, se le consultó si André Carrillo puede ser su heredero. La respuesta del Cóndor fue: “Sí. Tiene la rapidez con la que yo jugaba. Aprendió bastante de los que vinieron antes de él. Me alegra que hoy pueda ser el héroe del equipo. Lo vi bien y hacer goles siempre es bueno en lo personal y colectivo”.

También habló de sus ganas de querer jugar fútbol: “A veces veo los partidos y pienso que podría jugar. No tengo lesiones, nada. Me mantengo activo. Antes de la pandemia, jugaba Fútbol 7 con mis amigos. Pero si me llaman, estaré dispuesto siempre”.

Más allá de sus goles, el partido donde más lo recuerdan es donde falla un gol ante Ecuador. Andrés Mendoza admite que ya superó ese momento: “Ese tema está superado. Al inicio sí. La veía y ni me creía lo que pasó. Pero son cosas de fútbol. Lo que nunca me imaginé es que ese momento me serviría después para hacer un comercial. Hasta ahora me pide la gente que los llame para pedirles disculpas”.