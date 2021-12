Ángel Cayetano: “Quedé fascinado con Universitario”

Universitario de Deportes tiene a cuatro uruguayos en su equipo. Ya la temporada pasada estaban Luis Urruti, Federico Alonso y Hernán Novick. Ahora se ha sumado Ángel Cayetano, volante de 30 años, quien tuvo este lunes su primer entrenamiento con el cuadro crema.

Tras los trabajos con el plantel, el charrúa, quien proviene de Cerro Largo, fue presentado en conferencia de prensa realizada en Campo Mar. El mediocampista, quien también puede jugar de defensa central, se refirió no solo a su posición en el campo, sino también a los factores que lo llevaron a elegir a la “U”.

“He jugado siempre de volante central, defensivo. Este torneo que pasó, me tocó jugar en la defensa, pero donde me necesite el equipo trataré de cumplir la función de la mejor forma”, mencionó Ángel Cayetano.

“Cuando me tocó venir con Cerro Largo (en la Noche Crema 2020), quedamos fascinados con lo que era la hinchada y la presentación de los jugadores. No me ha tocado vivirlo. Quedé fascinado totalmente con Universitario y hoy me toca ser parte de esto y disfrutarlo “, agregó.