Anthony Mackie será el próximo ‘Capitán América 4’

Luego de tomar el manto del personaje, se confirma que Anthony Mackie regresará para Capitán América 4 como el personaje de Marvel. Después de su serie, Falcon y el Soldado del Invierno el filme retomará los eventos de la saga. Pero todavía se desconoce exactamente la trama, así como si también Sebastian Stan, quien interpreta al Soldado del Invierno, regresará para la esperada secuela.

¿Será que Rogers podría regresar en Capitán América 4 para dar apoyo a Sam? ¿O quizá veríamos una versión alternativa del Avenger, ahora que el multiverso parece ser la amenaza más presente para los héroes más poderosos de la Tierra? Por un buen rato, parece que no tendremos respuestas. De momento, Evans está trabajando en otros proyectos con Netflix. Aunque ya sabemos que no hay que descartar nada.

Marvel, por su parte, no sólo seguirá con las películas secuelas de algunos de sus héroes más poderosos. Sino también presentará a nuevos en los siguientes meses y años. Por ejemplo, sabemos que en la serie de Hawkeye, que llegará en noviembre a Disney Plus, veremos por primera vez a Kate Bishop y que regresará Yelena, quien probablemente asuma el manto de Black Widow que antes pertenecía a su hermana. Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk y los Eternals son algunos de los muchos otros nuevos personajes que veremos pronto por primera vez.

De momento, no se espera que Mackie aparezca como Capitán América en ninguna de las series o películas próximas a estrenarse, así que habrá que ver qué otra información se revela. Hasta entonces, podemos esperar ver a Miss América, interpretada por Xochitl Gómez, en Doctor Strange 2, película que se estrenará en marzo de 2022. La siguiente gran producción en llegar exclusivamente a salas de cines será Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings el próximo 3 de septiembre.