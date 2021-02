Anticorrupción interviene planta del hospital Valdizán por venta de oxígeno

La Fiscalía, Procuraduría y Policía Anticorrupción de Huánuco intervinieron la planta generadora de oxígeno medicinal instalada en la nueva infraestructura del Hospital Regional Hermilio Valdizán, porque se estaría negociando el gas medicinal a terceras personas por un valor de mil soles el cilindro.

Por más de cuatro horas los investigadores recopilaron información referida al registro de los balones con oxígeno que salieron del hospital. Además, habrían extraído las imágenes de las cámaras de videovigilancia para identificar a las personas sacaron el medicamento gaseoso.

“La información que hemos recolectado será analizada y evaluada, luego tomaremos la decisión sobre la denuncia que planteó la Procuraduría Anticorrupción por estos hechos”, manifestó Miguel Rojas Mayta, fiscal del cuarto despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Huánuco.

Krupskaia Beraún Aguirre, procuradora anticorrupción, manifestó que la imputación sobre la venta de oxígeno de la planta del Valdizán, se inició luego de recibir una denuncia anónima. Asimismo por la información que circuló por las redes sociales, del cual tenía conocimiento la Fiscalía. “La investigación fiscal determinará la veracidad de los hechos”, acotó.

La defensora del Estado precisó que el denunciante no presentó ningún audio ni video, solo información relevante. Añadió, que la denuncia es contra los que resulten responsables y con las diligencias que realice el Ministerio Público se identificará a los involucrados.

AMENAZA.

Julio Mendoza García, residente de la construcción del hospital de Huánuco, ejecutada por la empresa Obrainsa, manifestó que la denuncia es una calumnia y la persona que manifestó que se cobra por el oxígeno que venga y lo demuestre, caso contrario tenemos el derecho de “paralizar la producción de oxígeno”.

Cuando la fiscalía ingresó al hospital en construcción Mendoza reconoció que apoyó a personas que necesitaban oxígeno, pero que no cobró. “Por ayudar me quiere llevar a la cárcel. No quiero perder mi tiempo acudiendo a la Fiscalía”, increpó al fiscal Rojas.

