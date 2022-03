Anulan primera fecha en Aucayacu

Por Segundo Ramírez

¡Insólito! Delegados de los equipos que perdieron en la primera fecha del campeonato de la Liga de Aucayacu, decidieron anular todos los partidos jugados el domingo 27 con el argumento que todos los equipos transgredieron las Bases de la Copa Perú; sin embargo, no dieron a conocer qué faltas cometieron.

Este hecho podría constituir una burla a la fe pública y a la afición, ya que el campeonato fue inaugurado formalmente y con asistencia de las autoridades. El pedido de nulidad por parte del delegado del club Sangapilla se sometió a votación: cuatro votaron a favor, dos se abstuvieron y dos no estuvieron presentes; finalmente quedaron definir la fecha en la que se jugarán los partidos anulados en la próxima reunión.

Habrá que ver si la Liga Provincial o la Departamental tomará alguna medida al respecto.

Mientras tanto este domingo se jugará la segunda fecha con los siguientes partidos: Primavera vs Aserradero; Boca Fuerte vs Sangapilla; Auca vs Lolo y Olaya vs Aucayacu FC.

