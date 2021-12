Apuestas rentables, pero menos usadas

Si deseas apostar en Inkabet una excelente forma de hacerlo es conociendo a la perfección esos temas y estrategias que sirven para que la experiencia al momento de jugar sea realmente satisfactoria y rentable.

Algo a tener en cuenta a la hora de hacer apuestas deportivas es que no hay que limitarse al 1×2 o a los goles simples. Hay muchas opciones y conocerlas es la mejor manera de lograr una apuesta exitosa.

Empate no cuenta

Las apuestas sin empate pueden llegar a ser más rentables de lo que muchas personas creen. Estas son una manera de minimizar las posibilidades de pérdida cuando pensamos que ese equipo al que estamos apostando tiene muy difícil ganar el juego.

El tipo de apuesta “Empate no cuenta” también sirve para no arriesgar descontroladamente nuestro dinero cuando hacemos una apuesta online. Pasa que si no ganamos, al menos no perdemos el dinero puesto.

Número de goles

Los amantes de las apuestas online suelen usar con mayor frecuencia los mercados de goles, pues estos ofrecen más rentabilidad. Sin embargo, esta modalidad a veces deja a los jugadores sin muchas posibilidades. Elegir la opción “número de goles” permite considerar diferentes sistemas de apuestas rentables.

Este tipo de jugada puede resultar difícil para algunos, pero se caracteriza por tener una cuota menos variable a la baja y, por lo general, más competitiva.

Descanso/final del partido

El tipo de apuestas “Descanso/final del partido” es una de las apuestas más rentables en este mundo. Este tipo destaca en los pronósticos de apuestas y publicidades. Sin embargo, muchos usuarios las consideran difíciles de ejecutar, pues, según ellos, son complicadas de entender.

Si bien este tipo de apuesta puede resultar más arriesgada, adivinar qué sucederá en un partido es posible gracias a las estadísticas y algo de suerte. Aprovechar el descanso de un partido para decidir a quién apostar es una buena idea, porque se abre un abanico de opciones con cuotas altas y apuestas rentables.

Ganar una de las dos mitades

Es un tipo de apuesta más arriesgada, pero según el partido del que se trate, es una de las más rentables y poco valoradas. En todos los juegos hay un equipo favorito que podría ganar, pero siempre puede haber sorpresas. Basados en esa posibilidad de sorpresa podemos apostar.

Si el favorito solo se queda con una parte del partido o si por estar relajado se deja marcar algún gol, ya la apuesta sería favorable.

Remontadas

El mercado de remontadas suele considerarse una de las apuestas más rentables, pero estas son consideradas una locura, razón por la cual, siempre será una gran oportunidad al momento de hacer nuestras apuestas online. Esta es una opción arriesgada, pero la experiencia será un factor clave a la hora de determinar si un equipo es capaz de cambiar el marcador.

Este tipo de apuestas ofrece dos opciones: un equipo empieza perdiendo y luego empata o gana el partido aun cuando va detrás en el marcador. La segunda opción, por ser más complicada, siempre tiene una cuota mayor, pero la primera se caracteriza por ser la más rentable y la que tiene menos riesgo.