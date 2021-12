Áreas de atención del centro de salud Aparicio Pomares sin electricidad

El Director de la micro red de salud Aparicio Pomares, Wilmer Espinoza, denunció que las áreas de laboratorio, hospitalización y emergencia del centro de salud Aparicio Pomares no cuentan con el servicio de energía eléctrica por lo que tienen que suspender la atención en el horario nocturno o atender los pacientes con velas.

“El tema del servicio eléctrico del centro de salud es grave, como no se ha hecho la recepción formal de la obra no sabemos en qué condición se han entregado. Sin embargo, por necesidad se ha hecho uso de la infraestructura, ahora estamos padeciendo con el sistema eléctrico ya más de un año, en algunos servicios tenemos energía y en otros no y cuando llegan las horas nocturnas es un problema, sobre todo para las emergencias, estamos atendiendo con velitas”, resaltó.

Espinoza detalló que usan extensiones para poder llevar la energía a los lugares donde no llega la corriente eléctrica.

“Esto dificulta que podamos prestar un servicio de calidad, ya que la luz es muy débil para poder atender, hemos hecho el requerimiento hace más de un año a la red de salud Huánuco, incluso me pidieron presentar proforma de un estudio técnico y se ha presentado, pero hasta la fecha no tenemos respuesta”, precisó.

Asimismo, enfatizó que debido a que no obtiene respuestas de la red de salud, ha acudido al consejo regional para que intervenga y ayude a tramitar una solución a esta problemática.

“Hice de conocimiento a la red de salud como cinco veces al ver que no me han atendido, entonces también he recurrido al consejo regional y presentado documentos para que a través de ellos se haga la injerencia y pueda ser atendido, si no vemos resultados nos iremos a otras instancias”, aseveró.

En cuanto a la situación del servicio de lavandería en el centro de salud, manifestó que la lavadora sigue sin funcionar y el personal continúa lavando a mano.

“Hasta la fecha la lavadora sigue malograda y, lamentablemente, el personal sigue lavando a mano, esto le corresponde a la red de salud pero nos dijeron que no hay disposición presupuestal y estamos viendo qué hacemos, ya tenemos más de un mes que presentamos la solicitud”.

Por último, Espinoza afirmó que algunas solicitudes realizadas se han ido retrasando debido al cambio de administradores y directores de la red de salud.

Te puede interesar