Aseguran que crecimiento de Castillo es similar al de Alberto Fujimori en elecciones de 1990

Aldo Mariátegui, periodista peruano, a través de su programa, expresó que existe la posibilidad real de triunfo de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral.

El periodista aseguró que el crecimiento de Pedro Castillo es similar al de Alberto Fujimori en 1990, por lo que pronosticó su triunfo en la segunda vuelta y pidió a los peruanos a preparar un “plan B”.

“Saquen su visa, hagan su plan B, este va a ganar porque ya se les metió en la cabeza al (sector socioeconómico) C y D y a esos no los convences, ya lo vimos con Fujimori en los 90, ya lo vimos con Humala en el 2006, en el 2011, no los convences y esto va a ser de cine terror, qué cuadros tiene, qué ministros va a poner… No quiero ni pensarlo, por lo pronto ya uno ve los congresistas que ha puesto y es para salir corriendo”, manifestó.