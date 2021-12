¡Atención Huánuco! Realizan campeonato oficial de fútbol de menores

Por fin, después de mucho tiempo, la Federación Peruana de Fútbol está convocando al torneo oficial de fútbol de menores (masculino y femenino) que se realizará en cada departamento. En Huánuco, las inscripciones se realizan en la Liga Departamental de Fútbol que preside el eterno dirigente, Lucio Alva Ochoa.

El campeonato se denomina “Torneo Extraordinario Élite Bicentenario” donde participarán las categorías Sub 13 y Sub 14 masculino, y Sub 16 femenino. Los partidos se jugarán en enero y febrero.

Pueden inscribirse las academias y escuelas de fútbol cumpliendo una serie de estrictos requisitos, entre ellos, tener campo de entrenamiento propio o alquilado, como mínimo un año. Los entrenadores deberán ser licenciados con categoría B y C. Realizar el pago por uso de ambulancia y todos los jugadores deberán tener las dos dosis de vacunación contra la COVID-19.

Los campeones de cada departamento definirán los cupos nacionales para representar al Perú en la gran final “Evolución Conmebol” que se realizará en mayo en Asunción, Paraguay.

En Huánuco, las academias se han acostumbrado a realizar competencias entre ellos; sin embargo, esta vez realizan un torneo oficial que le valdrá al futbolista para demostrar su juego en instancias superiores donde pueda ser visto por los cazatalentos del fútbol peruano y así poder llegar a equipos grandes del Perú.