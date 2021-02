Jorge Enrique León Pinedo, jefe de La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) en la provincia de Leoncio Prado, informó que, para estas elecciones de abril, aumentaron un 30 % aproximadamente las mesas electorales en su jurisdicción que comprende a Leoncio Prado y Marañón.

“Se han habilitado 418 mesas de votación para los comicios del 11 de abril y algo de 120 mil electores”, detalló.

Indicó que en la actualidad están realizando la verificación de los locales de votación en su jurisdicción.

“Los coordinadores ya salieron para verificar si los locales seleccionados cumplen las condiciones para realizar las Elecciones Generales donde elegiremos al próximo presidente y los congresistas”, puntualizó.

Según los protocolos establecidos por la ONPE, las elecciones se realizarán en un aula sí y en otra no y así sucesivamente para evitar la aglomeración de los electores, porque se busca garantizar la salud de quienes votan y de los miembros de mesa.

Finalmente recordó que la distribución para votar es de 7:00 am a 9:00 am los discapacitados, vulnerables y gestantes. De 9:00 am a 7:00 pm de acuerdo al último dígito de su DNI. Recalcó que se podrá votar con el DNI vencido.

