Una de las novedades de la lista de convocados para la próxima fecha triple fue la ausencia de Carlos Zambrano, ante esto Ricardo Gareca se pronunció.

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, entregó la lista de convocados para encarar la fecha triple de septiembre de las Clasificatorias al Mundial Qatar 2022 y como era de esperarse, se dieron algunas sorpresas, como la ausencia de Carlos Zambrano, quien viene sumando minutos en Boca Juniors de Argentina.

Tras ello, el ‘Tigre’ se refirió sobre la situación del defensor incaico. “Consideramos que estos muchachos son los que tenemos. No es nada personal con él, ni mucho menos, puede estar en cualquier momento. No se ha roto nada. No me permitiría romper un vínculo de relación con un jugador de la Selección”.

El “Tigre” también confesó que nunca ha tenido problemas con ningún jugador. “No lo haría por el país, por la selección. Jamás he tenido problema con ningún jugador. No está en mi órbita. A algún jugador no le puede parecer una decisión mía, eso escapa a mí. Estamos expuestos a que una decisión no le guste al jugador o no le caiga bien. Eso es otra cuestión”, agregó.

Además, el “Tigre” comentó que todas sus medidas se basan en lo que es mejor para el “equipo de todos” en la actualidad.

“Siempre tomamos las decisiones más apropiadas para lo que son estas fechas. Nada más. Quizás, a un jugador no le puede caer bien una decisión mía. Eso ya escapa a lo mío. Son cosas a las que los entrenadores estamos expuestos”, finalizó el estratega nacional.