Autoridades aclaran situación de balones de oxígeno almacenados

Ante las afirmaciones que realizó Erasmo Fernández Sixto, vicegobernador de Huánuco donde asegura que existen más de 300 balones de oxígeno en la Institución Educativa Illathupa, el Gorehco desmintió estas declaraciones y recalcó que los balones no les pertenecen.

“No, esos balones no son nuestros, es de una empresa que quiso hacer un contrato con nosotros y no se terminó porque no cumplió, eso no pertenece al Gobierno ni a la Diresa”, expresó Juan Alvarado, gobernador Regional.

Explicó que estos balones que están arrumados en Illathupa no hacen falta porque todavía hay para las distintas Redes de Salud.

“Tenemos balones en el Hospital, en la contingencia y se siguen adquiriendo balones, pero es un tema presupuestal”.

Agregó que el Minsa envió presupuesto 2021 con el mismo contenido a enero 2020.

