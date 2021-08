Bad Bunny el mayor finalista para los Premios Billboard de la Música Latina 2021

Bad Bunny resultó el mayor finalista para los Premios Billboard de la Música Latina 2021 el jueves al recibir 22 menciones, mientras Maluma lo sigue con 11 y J Balvin con 9.

Empatados con ocho menciones están Karol G, Anuel AA y Black Eyed Peas. Los premios, que honran a los mejores intérpretes de la música latina, se transmitirán en vivo por Telemundo el 23 de septiembre a las 7:00 pm de Miami desde el Watsco Center en Coral Gables, Florida.

Gracias a sus álbumes “El último tour del mundo”, “YHLQMDLG” y “Las que no iban a salir”, Bad Bunny compite en categorías como artista y top latin álbum del año. Mientras que su éxito con Jhay Cortez “Dákiti” le valió seis menciones. “Dákiti” es la primera canción en español que encabeza simultáneamente los listados Billboard Global 200 y Global Excl. US 200, destacó The Chicago Tribune.

Maluma también logró seis menciones por una sola canción, su omnipresente remix de “Hawái” con The Weeknd, mientras que su álbum “Papi Juancho”, en el que está incluida “Hawái”, recibió dos. J Balvin obtuvo cuatro de sus nueve menciones por el tema “Ritmo (Bad Boys for Life)” con Black Eyed Peas y es finalista también en las categorías de artista y compositor del año.

A Benito Antonio Martínez Ocasio, se le conoce como Bad Bunny en el mundo de la música; este rapero y compositor puertorriqueño de trap, rap y hip-hop en español, nació el 10 de marzo de 1994 en San Juan Puerto Rico. En 2016 Bad Bunny salta a la fama con su tema debut “Diles”, grabado bajo el sello disquero Hear This Music con la colaboración de Ñengo Flow, Ozuna, Arcángel y Farruko.

Es un artista muy creativo y distinto de los demás pues no solo es el autor de la mayoría de sus temas, sino que se destaca por crear él mismo las pistas de esas composiciones y el diseño de las imágenes que muestra en las redes sociales; con lo cual entra en la categoría de los artistas polifacéticos.