La congresista Rosangella Barbarán de la bancada de Fuerza Popular, criticó a la titular de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina perteneciente a Perú Libre, por haber restado credibilidad a la denuncia de Patricia Chirinos de Avanza País, contra Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros.

“La verdad, quiero rechazar y condenar que se pueda cuestionar la denuncia de una mujer por cualquier motivo. En medio de que alguien se anime a dar una denuncia pública, no te debe generar ningún tipo de cuestionamiento”, señaló en una entrevista radial.

“Evidentemente, se tiene que investigar (la denuncia) y que sepamos cual va a ser la sanción para el responsable, que es el señor Bellido, de estas frases irrepetibles. Pero de ninguna manera podemos aceptar que la presidenta de la Comisión de la Mujer pueda tener esas expresiones”, dijo.

Recordemos que la congresista huanuqueña Elizabeth Medina cuestionó que Patricia Chirinos no haya hecho antes su denuncia contra Guido Bellido por una presunta agresión verbal.

Hechos

La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, reveló ayer martes que el premier Guido Bellido la agredió verbalmente dentro del recinto parlamentario.

“Sí pues me agredió”, aseguró en un primer momento Patricia Chirinosen entrevista con el programa Ampliación de Noticias. La congresista de Avanza País explicó que el hecho se originó cuando ella solicitó la oficina parlamentaria donde trabajó su padre Enrique Chirinos Soto.

“Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: ‘entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, afirmó.