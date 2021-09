Luego de la polémica sobre el anuncio en relación al gas de Camisea, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, instó al presidente Pedro Castillo “a no tener miedo”.

“Si él va a tener miedo, creo que no va a estar bien esta región de Puno, todos hemos elegido a Pedro Castillo como presidente de la República, toda la región del sur hemos elegido porque estamos pisoteados. Hemos dicho que la gente campesina como nosotros nos represente bien, que se pare bien, hemos dicho que hable bien con autoridad, y eso debe hacer nuestro hermano presidente, no debe temer a nadie hermanos, solo hay que temer al pueblo. Si el pueblo está con nosotros no pasa nada, no debe haber miedo hermanos”, dijo.

Asimismo, se refirió a los que piden su salida del cargo tras advertir que nacionalizarían el gas de Camisea si la empresa concesionaria no renegocia las utilidades a favor del Estado y descartó que lo haga.

“Que haya renegociación, que haya dinero para nuestro pueblo, no debe costar así el Gas Licuado de Petróleo y cuando dije eso me han dicho que salga rápido, (o deje eso) qué delito ha sido eso, no es ningún delito, mis hermanos. Entonces, hermanos, nosotros vamos bien, el pueblo no debe retroceder. Tampoco el presidente de la República debe retroceder porque es este pueblo lo eligió como presidente de la República”, sostuvo.