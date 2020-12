Bermúdez señala que crisis política retrasó adquisición de vacunas

Las vacunas contra el nuevo coronavirus (COVID-19) llegará al Perú en el primer semestre de 2021, aseguró la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, por lo que negó la posibilidad de adquirir la misma en el presente mes.

En su anterior discurso ante el Congreso de la República, al solicitar el voto de investidura, informó que el Gobierno hace todos los esfuerzos para que esta adquisición se dé en el primer trimestre, como lo había anunciado la anterior gestión de Martín Vizcarra. Días después, el jefe de Estado, Francisco Sagasti, indicó en entrevista con RPP que “si todo sale bien”, a fines de diciembre, se tendría el primer lote de vacunas contra la COVID-19.

“De acuerdo a la información que tenemos en el Ejecutivo, vamos a tener la vacuna el primer semestre, no podemos precisar cuándo. Sin embargo, el Gobierno está haciendo todos sus esfuerzos para tener la vacuna de varios proveedores”, declaró Bermúdez en entrevista con el dominical Panorama.

Crisis política afectó adquisición de vacunas

La primera ministra resaltó que las negociaciones para la compra de las inmunizaciones continúan, pero que estas se vieron afectadas con la crisis política tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra y los posteriores cambios en el Poder Ejecutivo.

“Es algo que hemos heredado en curso. El último mes, hemos tenido tres presidentes, más de 50 cambios en los ministerios, y todos estos cambios retrasan las negociaciones”, mencionó.

En esta misma línea, Violeta Bermúdez enfatizó en que el Gobierno trabaja para concretar el acuerdo de la primera adquisición de 20 millones de vacunas. “Sí estamos avanzando, no es un proceso fácil”, remarcó.

“Y en efecto, en diciembre no vamos a tener vacunas, pero eso no significa que no hemos avanzado en las negociaciones, por el contrario, tenemos ya dos acuerdos”, mencionó.

La jefa de la Presidencia de Consejo de Ministros señaló que todos los pasos para adquirir las vacunas son examinados por el Estado. Respecto a una eventual segunda ola de contagios por COVID-19, manifestó que iniciaron una gran campaña informativa dirigida a la población.

