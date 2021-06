“Bésame” el nuevo éxito de Luis Fonsi

No sabemos si “Bésame”, el nuevo éxito del artista puertorriqueño Luis Fonsi correrá la misma suerte que “Despacito”, pero lo que sí conocemos es que, en tan solo una semana, ya acumula más de siete millones y medio de visualizaciones y tiene todas las papeletas para ser la canción del verano 2021.

“Bésame”, el nuevo éxito Luis Fonsi, ha decidido sorprender a sus fans con el estreno mundial de este tema, grabado junto al cantante de música urbana Mike Towers. Este tema, fusiona los géneros de la bachata y el pop reggaetón, y trae la “picardía de la República Dominicana” y fue compuesta por el mismo Luis Fonsi, junto a Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Keityn y Myke Towers.

En una entrevista el famoso cantante Fonsi: “No soy mucho de antes de tiempo empezar a decir que va a logra tal cosa y mucho menos compararla a un monstruo como “Despacito” que rompió todos los récords del mundo. Pero lo que sí te digo es que se siente bien. La canción se lanzó hace seis días y la respuesta del público va muy bien a nivel internacional. Así que, yo lo que quiero es estar cerquita de mi público, estoy loco por regresar al escenario, poder anunciar una gira y poder estar con mis músicos”, contó el artista.

Y aunque todavía no se conocen fechas concretas para la gira del año que viene, sí estrenará disco a finales de este año. Mientras, y para que la espera no se nos haga demasiado larga, nos adelanta que, en aproximadamente un mes, lanzará “otra sorpresita más” que ya aguardamos con muchas ganas.

Una revisión por lo mejor de Luis Fonsi

“Imagíname sin ti”, “Quisiera poder olvidarme de ti”, “Quién te dijo eso”, “No me doy por vencido”, “Aquí estoy”, “Calypso”, “Échame la culpa”. Son solo un manojo de canciones que nos ha ido dejando el artista a lo largo de su carrera.

Unos años en los que ha obtenido muchos reconocimientos como los Grammy Latino o los Billboard y, en los que ha actuado delante de personalidades como el Papa Juan Pablo II o en La Casa Blanca, ante el presidente George W. Bush.

El artista demuestra su humildad

“Falta mucho. Yo estoy empezando, si esto apenas comienza”, asegura Luis Fonsi entre risas. “La verdad, estoy agradecido.

He logrado cosas hermosas, he cantado en lugares en los que yo jamás pensé que iba a cantar, he recibido premios que jamás pensé que iba a recibir, pero como que en ningún momento siento que diga “lo logré, ahora me puedo relajar, no.

Sigo con esa misma hambre, con esas mismas ganas de triunfar, con esa misma pasión, esos mismos nervios y ese mismo amor por la música y respeto por el escenario. Ojalá y pueda hacer esto por muchísimos años más. Yo siempre digo que las mejores canciones todavía están por escribir y los mejores discos están por grabarse”.

