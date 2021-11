“Billy Goodbye” de Franz Ferdinand un adelanto de su nuevo disco

Franz Ferdinand, acaba de estrenar nueva formación, tras la inclusión de Audrey Tait como su nueva baterista, y lo decidió celebrar con su nuevo sencillo, “Billy Goodbye”. El cual es un adelanto a lo que será su nuevo disco compilatorio, “Hits to the Head”.

Este nuevo trabajo recoge todos los singles de sus cinco trabajos de estudio, además de algunos temas inéditos, entre los que destaca la nueva canción que acaba de estrenar y que cuenta con la producción de Alex Kapranos, Julian Corrie y Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys).

Sobre este compilado, Kapranos, quien es vocalista del conjunto, señaló que “es lo mismo que escribir un set-list para un festival: quieres tocar las canciones que sabes que la gente quiere escuchar. Los hits. Traer los hits a la cabeza. Al corazón. A los pies. Eso significa los sencillos obvios, pero también canciones que sabes que tienen un significado especial para la banda y el público como ‘Outsiders’”

“También agregamos dos canciones nuevas, grabadas el año pasado: Billy Goodbye y Curious, ambas co producidas en la última etapa por Stuart Price. Tengo amigos que creen que de alguna manera no eres un fan “real” si tienes un best of en vez de una discografía. Estoy en desacuerdo”, agregó.

Este compilado está programado para el 11 de mazo del 2022, en formato CD y vinilo, además de una edición limitada en doble LP color oro y cassette.

Franz Ferdinand

Es una banda de indie rock, formada en Glasgow, Escocia, en 2001. La banda está compuesta por Alex Kapranos como voz principal, guitarra solista y teclados, Bob Hardy en el bajo, Nick McCarthy en la guitarra rítmica, teclados y coros y Paul Thomson en la batería, percusión, guitarra y coros.