‘Bob Dylan’ demandado por violación

También acusa a Dylan, quien cumplió 80 años en mayo, de amenazar físicamente a la niña.

Algunos de los supuestos abusos habrían ocurrido en el apartamento que Dylan poseía en el famoso Chelsea Hotel de Nueva York, según la demanda.

Esta acusación se realiza después de pasar 56 años. La denunciante afirma que Dylan le causó “graves daños psicológicos y un trauma emocional”.

Presentaron la demanda un día antes de la fecha limite. La misma, prevista por una ley del estado de Nueva York. Que habilita a las víctimas de abusos sexuales a denunciar a sus supuestos agresores. Cualquiera que sea la fecha, en que haya sido presuntamente cometido el acto.

La semana pasada, una demandante del caso que implicaba al difunto financista Jeffrey Epstein utilizó esa ley para denunciar al príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel, por supuestos abusos sexuales.

Laureado en 2016, con Premio Nobel de Literatura por “haber creado nuevas expresiones poéticas. En la gran tradición de la canción estadounidense”. Dylan es considerado el mejor compositor de todos los tiempos. Entre sus canciones más famosas se cuentan “Blowin in the Wind”, “The Times They Are a-Changin” o incluso “Like a Rolling Stone”.

Dylan irrumpió a comienzos de la década de 1960 en Nueva York y revolucionó la música folk. Desde entonces ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo.