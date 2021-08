La cantante Britney Spears, la están inculpando por el delito menor de agresión. Luegos de que una integrante de su personal doméstico, afirmó que la cantante la golpeó, señalaron autoridades.

Las autoridades acudieron a la casa de Spears en el sur de California después de que la empleada reportó la disputa del lunes por la noche, dijo la oficina de policía del condado de Ventura.

Las autoridades que realizarán la visita a la artista, entregarán reportes a los fiscales para su consideración, dijo la policía, sin dar más detalles.

El abogado de Spears, Matthew Rosengart, dijo por correo electrónico que la investigación ha sido exagerada. Dando a entender, que desean carne de cañón para los tabloides. La calificó, como una fabricación con versiones encontradas sobre un celular. Sin que hubiera “golpes y obviamente sin heridas de ningún tipo”. “Cualquiera puede hacer una acusación, pero debió ser cerrada inmediatamente”, dijo Rosengart.

Britney Spears, ha estado en los últimos meses rodeada de muchos problemas personales con su progenitor. A esto se debe que su abogado defensor afirme, que buscan dañar su imagen.

El padre de Britney Spears, Jamie Spears, ha renunciado a seguir siendo el tutor legal de su hija después de que la cantante solicitara ante los tribunales que se le retirara la patria potestad. … Además, el documento afirma que Jamie ya había mantenido negociaciones con el anterior abogado de su hija al respecto.

De acuerdo a la artista, su progenitor estaba llevando una tutela “excesiva” que le impedía seguir con su vida de forma normal. “La custodia no tuvo ningún sentido desde su inicio. Le pago a gente para que me controle. He trabajado desde los 17 años y esta custodia es un abuso”, concluyó la cantante.