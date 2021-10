Britney Spears libre al fin de la tutela de su padre

Después de ser expulsado de la tutela de Britney Spears, su padre Jamie Spears emitió un comunicado a través de su abogada para afirmar que la decisión es equivocada y es “una pérdida” para la artista.

El texto emitido por la abogada Vivan Thoreen afirma que “el señor Spears ama incondicionalmente a su hija Britney. Durante 13 años, ha tratado de hacer lo que es mejor para ella, ya sea como tutor o como padre”.

El padre de Spears asegura que la suspensión de la tutela legal es “decepcionante” y que significa “francamente una pérdida para Britney”.

“Respetuosamente, la corte se equivocó al suspender al señor Spears, poner a un extraño en su lugar para administrar el patrimonio de Britney y extender la misma tutela que Britneyhttps://www.instagram.com/p/CUOPafvPIsd/ le pidió a la corte que terminara a principios de este verano”, sentencia el texto.

Después de 13 años, la cantante Britney Spears es ‘libre’, pues un juez determinó que debía finalizar la tutela de su padre Jamie Spears, quien estuvo a cargo del patrimonio de la cantante desde que tuvo una crisis de salud mental en 2008. De acuerdo con medios especializados, la fortuna de la ‘Princesa del Pop’ asciende a unos 60 millones de dólares.

Durante las audiencias, Britney, de 39 años, señaló que quería ser libre y relató todos los abusos psicológicos a los que estuvo sometida por su propio padre, quien la medicó con litio y amedrentó junto con su ex esposo Kevin Federline de no ver a sus hijos si no cumplían con sus presentaciones.

“Quiero recuperar mi vida… No he hecho nada en el mundo para merecer esto. No está bien que me obliguen a hacer algo que yo no quiero“, señaló la artista el pasado 23 de junio durante una desgarradora audiencia virtual en la que rogó que la liberaran de su tutela. Tres meses después de escuchar su testimonio, el juez determinó que ésta debía terminar.

Este miércoles, la Corte Superior de Los Ángeles decidió suspender la tutela legal del hombre debido a que “la situación ya no era sostenible”. La jueza Brenda Penny concordó con Mathew S. Rosengart, abogado de Britney, en que la decisión de remover al padre inmediatamente representaba lo mejor para la artista.

Mientras el asunto se resuelve a nivel administrativo, se decidió nombrar al contador californiano John Zabel, como reemplazante de James Spears.