Jesús Valverde, presidente de la Asociación Peruana de Medicina Intensiva, indicó que la capacidad de las camas UCI cada vez son menos para poder atender a la población que padece del coronavirus COVID-19.

“Las UCI ya llegaron a su capacidad máxima, no podemos hacer más. Tenemos el personal de salud trabajando, equipos biomédicos con una capacidad a llegar a dos mil camas, pero no se pueden dar más”, dijo en Willax.

Detalló que hasta hace un mes, el 70% de camas UCI eran utilizados por pacientes con COVID-19. Sin embargo, con el incremento de los casos, actualmente dicha cifra llega al 90%. Por ello, la Alta Dirección del Ministerio de Salud (Minsa) tiene la disposición de convertir las UCI en unidades de atención de coronavirus, tal y como sucedió durante la primera ola.

Ante ello, considera que es necesario replantear la atención en los servicios de hospitalización general. “Ahí se tendrá la nueva batalla contra el COVID-19. Trataremos a las personas en estado crítico con equipos de alto flujo, que brindan oxígeno entre 30 y 60 litros por minuto, mucho más veloces que los balones comunes”, detalló.

No obstante, Perú tiene solo 450 equipos de este tipo, 150 de fábrica y 300 artesanales. “Para el sistema hospitalario se necesitan 2,000 equipos. Lo hemos planteado al Ministerio de Salud, pero no hemos encontrado respuestas”, comentó. Finalmente, advirtió que en algunas regiones no se les ha pagado a los médicos que han trabajado horas complementarias. Ante ello, algunos hospitales han desactivado sus UCI. Añadió que en Perú existe un déficit de 1,400 médicos intensivistas, pues solo existen 600 para lo que requiere el país. Por ello, cada uno atiende a 12 pacientes con COVID-19.

Lea También:

Falta de camas UCI en hospitales agrava situación de COVID-19