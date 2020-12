Campesinos desmienten a consejero delegado sobre tinte político del paro

Ante los señalamientos que realizó Iván Albornoz, consejero delegado regional, asegurando que el paro agrario estaba politizado, los campesinos en voz de Edwin Miranda, presidente del Comité de Gestión, desmintió tales declaraciones.

“El consejero delegado Iván Albornoz, está totalmente equivocado y esa declaración ha generado indignación. Se puede interpretar como una provocación al campesino porque lo que dice es falso. Aquí ningún dirigente tiene vinculación con ningún partido político, acá nadie va a ser candidato”, aseguró.

Pidió al consejero delegado ser más responsable con las afirmaciones que haga; además, criticó a la prensa por reseñar las declaraciones del delegado.

“El consejero debe ser más responsable, no puede estar afirmando estas cosas, la prensa no puede exaltar titulares de ese tipo, a mi no me ha llamado ninguna prensa para ver si esas declaraciones son falsas, no se puede publicar grandemente un titular que no está comprobado”, indicó Miranda.

Asimismo, reiteró el llamado al consejero delegado a que no le dé la espalda a los campesinos.

“Le pedimos al consejero que actúe en la legalidad, cualquier observación que tenga tiene derecho a decirlo, pero con sustento, no tenemos ningún documento que nos diga que nuestros planteamientos están equivocados, no queremos más conflicto, queremos solución”, puntualizó.

Lea También:

Consejeros aseguran que paro agrario indefinido está politizado

Paro agrario: campesinos reabren vías tras derogatoria de Ley de Promoción Agraria