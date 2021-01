Candidato Acuña: “Apelaremos y esperamos que se disculpen”

El líder de APP se pronunció luego que el JEE Lima Centro 1 rechazó su candidatura. La nulidad se debió a que el candidato no incluyó información de un inmueble en su declaración jurada de hoja de vida.

El candidato presidencial de Alianza Para el Progreso, César Acuña, se pronunció luego de conocer que su postulación a las elecciones generales fue excluida. Lo mismo pasó con el resto de su plancha. La medida se debió por no haber incluido un inmueble en su declaración jurada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1.

“La decisión del JEE de Lima Centro que ha determinado mi exclusión es totalmente arbitraria e injusta. Estoy seguro de que la máxima instancia de la justicia electoral va reivindicar mi candidatura”, indicó.

A través de sus redes sociales, César Acuña cuestionó la sanción y aseguró que desde APP apelarán esta decisión. Se espera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva en última instancia.

El jurado electoral especial resolvió excluir a César Acuña tras detectar que en su declaración jurada de hoja de vida no incluyó información de un inmueble de su propiedad ubicado en La Molina. El mismo no podía ser incluido como una nota marginal por tratarse de una omisión de fondo y no de forma.

Sobre el inmueble Acuña Peralta dijo: “La propiedad está en trámite para registrar, pero como no estaba registrada, no la puse en la declaración del 22 (de diciembre). Tenemos dos días para apelar y demostrar que el JEE se equivocó”.

La decisión del JEE de Lima Centro que ha determinado mi exclusión es totalmente arbitraria e injusta. Estoy seguro de que la máxima instancia de la justicia electoral va reivindicar mi candidatura. https://t.co/Xg9KFxjaOK — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) January 8, 2021

