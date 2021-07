Carlos Cuevas anuncia disco Homenaje a Juan Gabriel.

Carlos Cuevas anunció que en las próximas semanas ingresará al estudio para grabar un disco con las canciones de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel.

Cuevas consideró que no tiene impedimento legal parahacerlo. Cómo se recordará hace unos meses, cuando el problema con su hermana Aída se encontraba en el momento de más encono, Guillermo Pous Fernández, abogado de la intérprete y albacea del “Divo de Juárez”, informó que Carlos tenía prohibido cantar y grabar su música.

“Guillermo “N” dice eso. No… Es más, estoy preparando un disco ahorita que se va a llamar: El disco prohibido, entre comillas del divo. En la voz de Carlos Cuevas. Es una sorpresa muy importante vas a ver qué bonito va a estar. Ya lo estoy trabajando para empezar a meter voz”.

—Carlos, el albacea fue muy claro, cuando dio a conocer que no tenías el permiso…

—Guillermo “N”, eso dice ese hombre. Se la ha pasado mintiéndole a todo el mundo y tratando de extorsionar a todo el mundo. Dicen, no le consta, que les prohíbe cantar a Juan Gabriel. No tiene por qué prohibir nada. El único que tendría que prohibir, es Juan Gabriel y ya sabemos dónde está Juan Gabriel, así que él, no puede hacerlo”.

—Y ya que sacas el tema, cómo quedaron los problemas judiciales que enfrentaste con tu hermana. La denuncia que ella te puso…

Ahí están las carpetas de investigación que siguen vigentes para ellos. Yo ya la libré porque no le pudieron comprobar nada. Como siempre he dicho: el que nada debe, nada teme. Se los borraron. Dijo la autoridad, esto no procede. No es cierto esto de lo que dices de tu hermano. Ellos tienen tus carpetas de investigación: Aída “N”, Guillermo “N”, y el abogado de Guillermo “N”, Alfonso “N”, vamos a ver hasta dónde llega esto, desgraciadamente. Yo, defendiéndome, atacamos sin querer.

—La Fiscalía no judicializó la carpeta en tu contra? Ya no tienes ese problema…

—No ya no. Yo soy Carlos Cuevas, gracias a Dios, y no Carlos “N”.

Carlos Cuevas habló para también anunciar un concierto con cena incluida, el próximo 16 de julio, en un popular salón de baile de Eje cinco, en la CDMX. También reveló que piensa sacar un “streaming” por mes:

“Yo sigo haciendo mis streamings. Y sigo sacando para la chuleta. Por ejemplo, el 16 hacemos “La Maraka”, el 17 ya grabamos un streaming con Kika Edgar, que la pusimos a grabar bolero, mi compadre y yo, y que va a pasar por una plataforma de una boletera. Pero así cada mes estoy haciendo uno, viene el que vamos a grabar aquí, también ya tengo uno con Rosy Arango y Céspedes, en Acapulco; y así es la única forma, cantando en Streaming y cantando en donde se pueda en vivo”.