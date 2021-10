Castillo: “Hoy hasta con un tuit piensan que se cambia el país y así no es”

Pedro Castillo, mandatario nacional expresó que los cambios que el país requiere no se hacen a través de un tuit y que su Gobierno “no se venderá por mezquindades”.

“Hoy todo ha cambiado, hoy hasta con un tuit piensan que se cambia el país y así no es. El país se cambia trabajando, estando de lado de la población luchando con ellos”, señaló.

El presidente señaló que no existe la discusión sobre centro o derecha porque “acá manda el pueblo”.

“Nosotros no nos vamos a vender por mezquindades, acá no hay que métete al centro, a la derecha, acá manda el pueblo. El dinero del pueblo tiene que ser invertido para el pueblo, ustedes queridos hermanos tienen la voz. El voto para decir en tal sitio hay indicios de corrupción, pero no solamente de boca, hay que demostrarla, hay que decirla”, dijo.

El jefe de Estado manifestó que no se pueden dedicar todos los días a responder cuestionamientos o a situaciones mezquinas porque la prioridad es trabajar para la población.

“Es cierto que la política sirve para llegar a entender a la población, pero todos los días no podemos estar en problemas o no podemos estar en cuestionamientos, o respondiendo a situaciones mezquinas porque el Perú nos ha elegido para trabajar, para gobernar de cara al pueblo y sin robarle un centavo”, añadió.

Finalmente, el presidente Castillo invocó a los congresistas a “no encerrarse en cuatro paredes” e ir con la población para solucionar sus demandas.