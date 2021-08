Castillo: “No vamos a esperar a que el Congreso busque censurar a los ministros”

Pedro Castillo, presidente de la República señaló que no van a esperar a que el Congreso busque censurar a los ministros, aunque sostuvo que si alguno de ellos no trabaja se “irá a su casa”.

“Vamos a decirles a nuestros ministros, como lo hemos dicho siempre, que donde esté la necesidad tiene que venir el ministro al lugar de los hechos. No hay necesidad todavía de sacar una cita, sino es la obligación. No vamos a esperar que el Congreso todavía busque una censura a los ministros. Personalmente, el ministro que no trabaja tiene que ir a su casa, porque están acá para trabajar”; dijo.