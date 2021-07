What If? trae de regreso al Cap y a Hombre de Hierro, para más aventuras en universo paralelos. Gracias al tráiler estreno, notamos que Steve Rogers y Tony Stark, vuelven con la apariencia que todos conocemos.Sin embargo, Chris Evans y Robert Downey Jr. no regresarán a Marvel… el estudio contrató a diferentes actores para interpretarlos.

Marvel Studios no reveló los nombres de las personas encargadas del trabajo pero el avance nos permite notar quienes serán los nuevos rostros.

Marvel Studios tuvo un 2020 complicado, debido a los problemas ocasionados por la pandemia de coronavirus. Pero el presente año está siendo espectacular para la empresa y podemos notarlo con las series de Disney Plus y el enorme hype por las películas de la nueva era.

Una de las siguientes producciones es What If?, proyecto animado que trae de regreso a Capitán América y Iron Man, personajes que vimos decir adiós en Avengers: Endgame.

Queda un vacío, los actores Chris Evans y Robert Downey Jr. no regresarán a Marvel. Los fans se quedarán con las ganas de ver, a las estrellas que se catapultaron con estos extraordinarios personajes de Cap y a Hombre de Hierro.

Es una serie antológica que nos propone diferentes escenarios a los eventos ya observados en el Universo Cinematográfico de Marvel. La base de la narración es el multiverso, ese concepto que permite englobar numerosas historias de diferentes dimensiones que hagan soñar a los fans con otra realidad para los personajes que adoran.

Es por lo anterior que en el avance observamos a Tony Stark siendo rescatado por Killmonger, a Peggy Carter como Capitana Carter y a Vengadores diferentes en la invasión de Nueva York; son visiones completamente diferentes respecto al canon de las películas y vaya que están recibiendo la aprobación de las redes.