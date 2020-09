La Municipalidad de Huánuco estudia la posibilidad de clausurar el mercado temporal ubicado en el complejo de piscinas Jhonny Bello. Para ello, planifica trasladar a los comerciantes a otros mercados de la ciudad.

Jhonel Jauregui, gerente de Desarrollo Económico, informó han observado la ausencia de consumidores y por ende la ausencia de vendedores en este mercado temporal.

“Si no hay demanda, baja la oferta, estamos evaluando la posibilidad de que continúe o no. Estos mercados no deben significar gasto o pérdida para la municipalidad”, aseguró el gerente.

Jauregui señaló que el próximo mercado por aperturarse es el parque San Pedro, donde se reubicarán algunos de los comerciantes. “Ese mercado fue instalado para que los vecinos de la Alameda asistieran, pero muestran cierto desinterés; queda trasladar los comerciantes de la piscina al estadio Heraclio tapia; sino al nuevo que se instalará en el parque San Pedro.

Cabe resaltar que el Gobierno nacional los mercados temporales son una estrategia del Gobierno nacional. Por ello, el premier anunció la instalación de 50 nuevos mercados temporales en 21 regiones del país, los cuales contarán con protocolos sanitarios para evitar el contagio del covid-19.

