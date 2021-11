Clubes de Liga 1 y Liga 2 piden jugar en sus departamentos el 2022

Luego que en la temporada 2021 no logró clasificarse para ningún torneo internacional, Carlos Mannucci ya piensa en el 2022 y sobre todo en lo que será su retorno a Trujillo, después de casi dos años alejados de su ciudad de origen. Los norteños junto a otros equipos de la Liga 1 y Liga 2 están solicitando a la Federación Peruana de Fútbol que los partidos se descentralicen el 2022.

En ese sentido, el cuadro tricolor se encuentra preocupado por el estado en que se encuentra el estadio de Mansiche, al punto de que ha pedido hacerse cargo de todo lo referente a las reparaciones y refacciones del citado coloso deportivo.

“Nuestra institución ha ofrecido a las autoridades del IPD – La Libertad proporcionar nuestros servicios gratuitos para la mejora del campo deportivo del Estadio Mansiche, aportando la experiencia y logística que venimos aplicando en el cuidado de nuestro Centro de Entrenamiento Tricolor”, señala el club Carlos Mannucci en un comunicado.

Sin embargo, la institución carlista no ha recibido respuesta alguna a su pedido. “Hasta el momento no recibimos respuesta de los funcionarios del IPD y no contamos con las facilidades para el inicio de las labores, preocupándonos en demasía el paso del tiempo dada la cercanía con la fecha de inicio del torneo 2022”, indicó el cuadro trujillano.

Hay que señalar, que los directivos de la Liga 1 ya hicieron saber que el objetivo para el 2022, es que el torneo vuelva a ser descentralizado, luego de que en las dos últimas temporadas se haya jugado en Lima por la pandemia del coronavirus.