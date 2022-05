Colpa Baja pedirá proyecto de saneamiento a Castillo

La alcaldesa del Centro Poblado Colpa Baja (Huánuco), María Violeta Giles Carbajal informó que la primera semana de junio viajará a la ciudad de Lima, para reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo.

Mencionó que el motivo de su futura reunión con la máxima autoridad del país es para presentarle los proyectos de saneamiento básico que su gestión ha preparado para su localidad, ya que se encuentra en el último año de gobierno.

No obstante, resaltó que durante los últimos años, su equipo estuvo preparando el expediente técnico de dicha obra.

“El presidente ha tenido la predisposición de mencionar que me va a esperar en Palacio para ver en qué proyectos me va a ayudar pronto, porque ya termina mi gestión y necesito que se ejecuten las obras, durante estos años he venido realizando los expedientes”, puntualizó la autoridad edil.

Recalcó que la Municipalidad Provincial de Huánuco entregó terminado el estudio del perfil técnico del proyecto de saneamiento básico, con un presupuesto de 44 millones de soles, que beneficiará desde la localidad La Paz hasta Totoral.

Finalmente, sostuvo que Castillo le manifestó que fue la única alcaldesa que le entregó documentos sustentados, con nombre y presupuesto. Además, que el mandatario se llevó dichos documentos y elevó a los ministerios correspondientes para su ejecución.